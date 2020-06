Arriva il Brescia: Iachini vuole chiudere al più presto la pratica salvezza

Beppe Iachini vuole la prima vittoria dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria che ha bloccato per oltre tre messi tutto. Vuole un successo – scrive Tuttosport – per buttarsi alle spalle la paura vissuta per un virus che ha colpito in maniera particolare anche lui e la sua squadra, e per chiudere al più presto la pratica salvezza. Vuole i tre punti per iniziare al meglio la ricorda verso quella conferma che, nonostante il contratto fino a giugno 2021, né Rocco Commisso né il resto della dirigenza hanno dato al momento per scontata. Insomma, quella contro il Brescia non sarà una semplice partita, ma la prima di dodici finali che decideranno il suo suo futuro e quello della squadra.