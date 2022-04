«Argentina, Argentina», con Gonzalez continua la storia albiceleste della Fiorentina

Grinta, gol pesanti e tanti dribbling

Un rendimento che rinnova la storia argentina della Fiorentina, che ha visto in viola protagonisti del calibro di Batistuta, Bertoni, Montuori, Passarella, Gonzalo e Pezzella. Giocatori e epoche diverse, ma tutti hanno lasciato un pezzo di cuore in riva all'Arno. «Argentina, Argentina», urlava la curva Fiesole, per Batistuta, per Gonzalo dopo di lui. E chissà. Presto, forse, quel coro si alzerà ancora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.