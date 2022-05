Aquilani, il segreto del “Principino” per diventare un grande Re

L'agenda magica di Alberto Aquilani, il "Principino" diventato un grande Re di Coppe: la Viola non vuole farselo scappare

Alberto Aquilani sta sorprendendo tutti con la Primavera della Fiorentina. Tutti i suoi segreti sono custoditi in un'agenda, che ha continuato via via ad aggiornare grazie agli insegnamenti dei suoi mentori: Luciano Spalletti e Jorge Jesus. Il "Principino" è diventato un vero e proprio Re di Coppe e non è un caso che nella sua avventura da allenatore, l'ex numero 10 sia riuscito a sollevare quattro trofei in meno di due stagioni.

Il contratto di Aquilani scadrà a giugno e sono tante le realtà che hanno messo gli occhi su di lui. In estate, il tecnico viola avrebbe già potuto lasciare Firenze, ma poi l'opportunità di lavorare a contatto con Italiano lo ha convinto a restare. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'obiettivo della Fiorentina è quello di far crescere il tecnico, come i suoi ragazzi della Primavera. Per molti è considerato un allenatore 2.0: ossia bravo a ottimizzare il patrimonio a disposizione e a gestire le forze psicologiche, anche nei momenti difficili. Chissà che come fu Inzaghi per Lotito, anche Commisso non abbia l'allenatore del futuro già nelle mura di casa.