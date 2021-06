Aquilani confermato tecnico della Primavera. Le altre panchine viola

Sistemata la panchina della prima squadra – si legge su La Nazione – per la Fiorentina è tempo di sciogliere le riserve anche per il settore giovanile e per la squadra femminile: per ciò che riguarda le lady, tutto ruota attorno alla...

Sistemata la panchina della prima squadra - si legge su La Nazione - per la Fiorentina è tempo di sciogliere le riserve anche per il settore giovanile e per la squadra femminile: per ciò che riguarda le lady, tutto ruota attorno alla possibile conferma di Cincotta anche se non sono da escludere due soluzioni alternative. La prima, di tipo interno, porterebbe alla promozione di Renato Buso, reduce da un anno e mezzo con l’Under-18 e dall’esperienza con i grandi nello staff di Prandelli e Iachini; la seconda invece (molto più complessa ma sulla quale i viola stanno lavorando da due settimane) è quella legata al sogno Rita Guarino, che ha da poco lasciato la Juventus dopo aver vinto quattro scudetti consecutivi.

Per ciò che riguarda il settore giovanile, dove le stagioni volgono quasi tutte all’epilogo, Alberto Aquilani viaggia spedito verso la riconferma (a giudizio del club il lavoro del Principino è stato più che buono perché ha trasmesso una forte identità alla sua squadra) mentre sono in odore di promozione sia Daniele Galloppa (per l’Under-17) sia Marco Capparella (Under-16).