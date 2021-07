Applausi, tridente e Vlahovic star. A Moena nasce la Fiorentina di Italiano

Vlahovic accerchiato dai tifosi, il nuovo 4-3-3 del tecnico da imparare in fretta. In Val di Fassa nasce la nuova Fiorentina

Applausi per tutti, in particolare per Dusan Vlahovic. La Fiorentina è sbarcata a Moena dove si allenerà di fronte a 200 persone in formato famiglia che attendono di ascoltare le urla di un afono Vincenzo Italiano. Come scrive La Nazione, ieri una cinquantina di tifosi hanno atteso la squadra davanti all'hotel in un clima rilassato, con il serbo ultimo a scendere dal pullman e accerchiato dalla "folla".