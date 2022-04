Antognoni: “Viola, è merito di Italiano. Spalletti, che passione”

Antognoni legge in anticipo Napoli-Fiorentina, l'ex viola esalta i tecnici: «Che passione Luciano. Con Italiano si rivede gioco propositivo»

Giancarlo Antognoni "legge" la sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina. L’ex bandiera e dirigente Viola si è concesso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'Unico presenta la partita del 'Maradona' alla rosea. «Sarà bella, sono due squadre che giocano bene, forse le più in forma al momento». Merito degli allenatori propositivi, che cercano di fare gioco. Entrambe - ricorda l'ex gigliato - hanno motivazioni importanti. Sulle defezioni di Torreira e Anguissa non ha dubbi: ci perde di più la Fiorentina. Il Napoli ha i ricambi adatti per sopperire all’assenza, i viola invece no. E rientra Osimhen. Anche perché il Napoli è forte in tutti i reparti, la Fiorentina invece meno, ha dei ruoli in cui è più scoperta.