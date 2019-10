Antognoni: “Sogno un trofeo a Firenze, le premesse ci sono. Ribery come CR7”

Di seguito un estratto dell’intervista di Giancarlo Antognoni a Tuttosport. Dove può arrivare la Fiorentina? “Può essere la sorpresa del campionato. Segna poco? In Italia conta anche subire poco. Di certo è una squadra che crea molto e fa divertire, con una tifoseria ammirevole, davvero il dodicesimo uomo”. L’impatto di Ribery sul calcio italiano è equiparabile a quello di Cristiano Ronaldo? “Sì, grazie a loro ha ritrovato appeal e alzato il livello”.

Come vede il futuro della Fiorentina? “Buono. Commisso ha portato passione ed entusiasmo. In cantiere ci sono progetti importanti come quelli dello stadio e del centro sportivo e investimenti per far crescere sempre più la squadra. E nell’immediato due finali con la Femminile e la Primavera. Speriamo di regalare i primi successi al nostro presidente”. Se ho un sogno? “Festeggiare un trofeo a Firenze. Non è facile, oggi contano altre cose prima degli aspetti tecnici, però le premesse ci sono”.