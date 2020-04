Antognoni ha festeggiato 66 anni: un diamante è per sempre

Ieri Giancarlo Antognoni ha compiuti 66 anni. Ecco cosa scrive La Nazione:

Antonio compie 66 anni, viva Antonio, auguri ragazzo, per noi resterai sempre quello sul poster appeso accanto al pc, un giovane biondo con addosso Firenze. Il capitano sa che questo è il complimento migliore, un diamante è per sempre e lui dentro è rimasto sempre lo stesso nonostante il tempo abbia cercato di stropicciare la foto. Nessuno mai come lui a Firenze è riuscito così genuinamente a non cambiare, una missione in scioltezza per chi non cercava alternative: perché solo gli uomini speciali riescono a restituire sempre lo stesso sentimento, non c’è mai stata infatti una questione di ruoli, non ci sono mai state distanze da superare. Eppure uno come lui – e a tutti noi probabilmente sarebbe successo – avrebbe anche potuto montarsi la testa, oppure perderla: il capitano ha giocato 429 partite con la maglia della Fiorentina, è stato il Re della città, è diventato campione del mondo, ha indossato il vestito del dirigente, è rimasto fuori dalla società, è rientrato, è stato imperatore nella gloria e forse anche parafulmine nei periodi di magra. E sempre con la stessa eleganza – uno così nasce poche volte – il capitano ha surfato sull’affetto sapendo che mai, da nessuna parte, avrebbe ritrovato un amore così.