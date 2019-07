Antognoni e Rui Costa, la bellezza del numero 10

Le loro storie sono inseparabili da 25 anni. Era il 1994 quando Giancarlo Antognoni caldeggiò l’acquisto di un giovane e promettente fantasista portoghese: Manuel Rui Costa. Dalla stima calcistica è nato un rapporto di amicizia sincera e a New York, dopo tanto tempo, si sono abbracciati. Come scrive il Corriere Fiorentino i due si sono ritrovati da avversari prima in albergo, lontano da telecamere e tifosi, poi prima della sfida allo stadio. A fine primo tempo si sono scambiati le maglie dei club per cui lavorano. Numeri 10 in campo, ruolo simile dietro la scrivania: Antognoni, durante la gestione Cecchi Gori, arrivò a coprire il ruolo di direttore generale. Rui fin dal 2008 è diventato il responsabile del mercato del Benfica. Una carica che non ha mai lasciato, nemmeno quando la proprietà Della Valle ebbe la suggestione di riportarlo a Firenze nel ruolo di ds.