Angeloni: “Bianco ha qualità enormi. E non è finita qua, con il Viola Park…”

Parla il responsabile del settore giovanile viola, che su Bianco, Italiano e Aquilani spende parole importanti

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo un'interessante intervista a Valentino Angeloni , responsabile del settore giovanile della Fiorentina. Angeloni, dopo aver parlato delle difficoltà riscontrate durante la pandemia, si è concentrato su Alessandro Bianco: "Va fatto un plauso a mister Aquilani. Non sta a me dire se Alessandro resterà o no in prima squadra, io posso solo confermare che si tratta di un ragazzo che ha enormi qualità".

Non solo Bianco però: "Garantisco che non è finita qui, la Fiorentina ha tra le mani qualcosa di molto interessante per il futuro e la realizzazione del Viola Park darà una grande mano per accelerare il percorso di crescita dei giovani". Infine, sulla propensione di Italiano a puntare sui giovani: "Forse solo Gasperini a Bergamo, che ne ha lanciati davvero molti. Ma la carriera di Vincenzo parla per lui: ha fatto bene ovunque. Il modo in cui il mister ha coinvolto subito i nostri giovani mostrando attenzione è stato un motivo di orgoglio".