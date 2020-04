Ancora Kouamé: “Vincere qualcosa con la Fiorentina sarebbe bellissimo. Ci toglieremo tante soddisfazioni”

Non solo La Gazzetta dello Sport. Anche il Corriere Fiorentino ha intervistato Christian Kouamé. Si sta allenando in terrazza per farsi trovare pronto quando ricominceranno gli allenamenti. Di Iachini dice che sa cosa vuole, sa trasmettere la sua voglia di calcio. Per quanto riguarda l’eventuale ripresa del campionato, dice di avere molta voglia di tornare a giocare, ma questo deve avvenire nella massima sicurezza. “Sono decisioni importanti che vanno prese dai club, dal governo e, soprattutto, dai medici“.

Sarebbe dovuto andare al Crystal Palace, ma l’infortunio ha stoppato il trasferimento in Premier League: “Mi sono fatto male e sono arrivato alla Fiorentina che è un grande club per il quale tifa tutta la mia famiglia. Evidentemente era proprio destino“.

Capitolo infortunio: clinicamente è guarito, ma in queste settimane l’allenamento svolto non è quello che avrebbe fatto in condizioni normali. Su Chiesa dice: “E’ fortissimo, mi piacere tantissimo giocare con lui. Alla Fiorentina, però, ci sono tanti attaccanti forti, sono convinto che potremo toglierci tante soddisfazioni in futuro“. Il sogno? “Vincere qualcosa di importante e farlo a Firenze sarebbe bellissimo“.