Ancora Dragowski: “Mi chiedono perchè la Fiorentina non sia a lottare per l’Europa”

Il portiere polacco si è confidato sulle pagine di Repubblica parlando anche dei suoi passatempi. La musica, definita una compagna di vita, è uno di questi. L’amore per il genere rap è totale, Sfera Ebbasta e Boro Boro gli artisti preferiti. Ma al primo posto nel suo cuore c’è la bellissima Agnieszka con cui convive. Entrambi amano Firenze e si trovano benissimo. Anche i genitori non perdono occasione di fargli visita per ammirare la città e sostenerlo. Pensando al futuro, il polacco non riesce ad immaginarsi lontano da Firenze visto che tutte le persone che ama sono felici.

Tornando al calcio giocato, Dragowski predica unità per uscire tutti insieme da questo tunnel negativo di risultati:

Il gruppo conta più di qualsiasi altra persona. Conta quel che abbiamo sul petto, il giglio della Fiorentina. Stiamo facendo in ogni gara un passo in avanti e sono sicuro che presto ne usciremo. Parlo spesso coi miei connazionali e tutti mi chiedono: “ma come è possibile che la Fiorentina non sia a lottare per un posto in Europa?”. Devo essere sincero, non so cosa rispondere. Abbiamo un potenziale enorme, dobbiamo mostrarlo sul campo.

Dragowski si racconta: “Stavo per lasciare la Fiorentina, la svolta è arrivata quando…”

Qui Inghilterra, Cutrone è già in campo: esordio-bis con il Wolverhampton in FA Cup