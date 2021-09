Ancora a parte Venuti e Pulgar, ferita per Quarta: il punto di ieri dal cs

Il report dai campini, ecco le condizioni dei viola acciaccati

Su La Nazione si legge che Pulgar e Venuti, indisponibili contro l'Inter, non si sono allenati ieri, ma puntano a recuperare in vista della trasferta di Udine. Chi invece si è allenato è Martinez Quarta, che però ha dovuto abbandonare la seduta in corso d'opera a causa di un taglio rimediato all'arcata sopraccigliare destra.