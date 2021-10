Ancora 2-3 settimane per Castrovilli. Lo sfogo di ieri si poteva evitare

Il centrocampista è alle prese con un problema molto delicato e conta i giorni per il rientro in campo

La Gazzetta dello Sport fornisce una vaga tempistica per il rientro di Castrovilli in campo con la Fiorentina: non meno di due-tre settimane per rivederlo col pallone tra i piedi, dopo l'emorragia interna rimediata a Genova. Già, emorragia interna, come affermato dalla compagna in un commento su Instagram, dopo che la Fiorentina aveva fatto calare una legittima coltre di nebbia sulle reali condizioni del numero 10. La Rosea conclude che con una comunicazione più limpida sarebbe stato possibile evitare tutto questo.