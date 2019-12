Dopo il ritorno definitivo di Gilberto al Fluminense (LE CIFRE), La Nazione si concentra sugli esuberi da piazzare in questo mercato di gennaio. Se Thereau è in fase di svincolo, il monte ingaggi è appesantito da Eysseric, Dabo, Cristoforo. Quota 55 è già stata superata, dopo i colloqui personali con tutti i calciatori Iachini deciderà chi tenere. Ci si interroga anche su Pedro: giusto concedergli la possibilità di giocare di più in prestito oppure la Fiorentina farà bene a rientrare degli 11 milioni spesi in estate riservandosi, magari, una percentuale futura su un’eventuale rivendita?