Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso, che sta recuperando dal terribile infortunio al crociato patito a settembre, potrebbe tornare presto in campo contro il suo passato. Cresciuto per diversi anni nelle giovanili Viola, Zaniolo potrebbe tornare in campo proprio contro la Primavera della Fiorentina il prossimo 10 aprile. La notizia era già circolata negli scorsi giorni ma il Corriere della Sera la rilancia nella sua edizione odierna. Il calciatore giallorosso sosterrà infatti un’importante visita con il Professor Fink ad Innsbruck questo giovedì. In caso del via libera del professore, Zaniolo potrebbe essere quindi schierato in Roma-Fiorentina valida per il campionato Primavera.

Proprio la squadra di Aquilani è reduce dal sorteggio per le semifinali di Coppa Italia. Nonostante una situazione di classifica non facile in campionato, sarebbe suggestivo vedere Zaniolo giocare contro il settore giovanile che lo ha formato.

