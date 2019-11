Anche Ghezzal si candida per Verona: doppietta e applausi

Non solo il ritorno di Ribery, l’amichevole con l’Entella è stata l’occasione per rispolverare anche Rachid Ghezzal. Nel match di ieri del Franchi è stato il sostituto di Chiesa, ha segnato una doppietta (il secondo gol è una vera e propria prodezza) avanzando prepotentemente con una doppietta, per quanto in amichevole, anche la propria candidatura per la ripresa del campionato a Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.