Anche a Brescia lo stesso undici. Badelj e Chiesa ok, Montella non cambia

Non sembra orientato a cambiare formazione nemmeno dopo la sosta di campionato. Vincenzo Montella potrebber riproporre la stessa formazione che gli ha garantito undici punti tra settembre e ottobre con l’ormai collaudato 3-5-2. Come scrive La Nazione dunque, fiducia al blocco ormai collaudato, con Chiesa e Badelj regolarmente in campo dal 1′. L’esterno da tre giorni sta lavorando ormai a pieno regime con il resto del gruppo mentre Badelj, nonostante alcune parole del ct croato Dalic relative al suo precario stato di forma, è tornato a Firenze in ottime condizioni e partirà titolare.