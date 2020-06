Amrabat show, i quotidiani lo incoronano: “Una quercia che fa sembrare gli altri bonsai”

“Inesauribile”, “una quercia che fa sembrare gli altri bonsai”. I quotidiani in edicola oggi incoronano Sofyan Amrabat, autore di una prova eccezionale nel match di ieri tra il Verona e il Cagliari. Nella vittoria degli scaligeri, oltre all’ex Di Carmine, è il futuro centrocampista della Fiorentina a prendersi la scena. Il marocchino prende 7,5 da Gazzetta dello Sport e Tuttosport, mentre per il Corriere dello Sport è il migliore in campo stampando un 8 poderoso in pagella. Riuscirà a ripetersi anche in maglia viola? L’auspicio di tutti è che l’ex Feyenoord e Bruges ripaghi l’investimento da oltre 20 milioni, e le premesse sembrano essere le migliori…