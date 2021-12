Amrabat può essere la carta per Joao Pedro. Martinez l’alternativa?

Resta in piedi la possibilità di scambio tra Joao Pedro e Amrabat, ma la Fiorentina considera le alternative

Dopo Torino e Napoli, a fare sul serio su Sofyan Amrabat potrebbe essere il Cagliari. Una mossa che - secondo La Nazione - potrebbe avere risvolti anche sul mercato in entrata e su quel Joao Pedro (la SCHEDA)che è uno degli attaccanti che la Fiorentina vorrebbe inserire in rosa. Come scrive il quotidiano, la partita non sarà facile ma la pedina Amrabat potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa. Il Cagliari non si priverà del brasiliano per meno di 15 milioni, vista la costanza con cui l'attaccante è andato in rete nelle ultime stagioni. Joao Pedro, nell'ottica viola, non sarebbe solo il semplice sostituto di Kokorin e la riserva di Vlahovic, ma un bomber per l'immediato e per il futuro che non andrebbe soltanto a completare il reparto avanzato.