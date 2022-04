Amrabat, ora o mai più: le speranze viola sono nelle sue mani

Adesso è arrivato il momento di Amrabat. Il marocchino sarà il fulcro del gioco di questa Fiorentina per almeno le prossime tre gare

Ormai il percorso di Sofyan Amrabat a Firenze lo conosciamo bene. Arrivato alla Fiorentina l'anno scorso, da titolare è diventato riserva con Italiano , con speranze di vederlo in campo molto limitate. Poi, proprio nel momento in cui stava per lasciare la squadra, ecco che il destino ci mette lo zampino. Primo infortunio di Torreira e il marocchino si ritrova a fare il regista della squadra viola.

Da quel momento è diventato lui il primo sostituto dell'uruguaiano e visto il momento, la manovra della Fiorentina per almeno le prossime tre gare dipenderà proprio da lui. Come analizzato dal Corriere dello Sport, Amrabat dovrà riconfermarsi e mostrare che anche lui ha giovato del lavoro di Vincenzo Italiano. A Napoli è stato uno dei migliori e al Picco ha trovato anche il gol. 571 minuti giocati in 19 partite, quattro volte sceso in campo dal 1' minuto. Da oggi inizia un'altra stagione per Amrabat e parte del futuro della Fiorentina dipenderà anche da lui.