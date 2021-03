Amrabat oggi in gruppo? Biraghi intanto è recuperato

La Nazione fa il punto sugli infortunati della Fiorentina: per Kokorin e Igor nessuna speranza di esserci contro il Milan, lavoreranno durante la sosta per recuperare. Meglio Biraghi, che è rientrato in gruppo dopo il pestone di venerdì scorso. Amrabat invece potrebbe rientrare oggi in gruppo dopo l’allenamento differenziato degli ultimi giorni, a causa del dolore alla schiena rimediato contro il Parma. Un po’ troppo a ridosso del Milan, ma la sua convocazione, almeno, non dovrebbe essere a rischio.

Come scrive il Corriere dello Sport, l’intenzione di Prandelli è di affiancare Castrovilli (favorito su Eysseric) a Pulgar e Bonaventura. Non è da escludere, invece, la panchina per Amrabat.