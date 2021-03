“Difficile capire se Amrabat potrà essere disponibile per la trasferta di sabato a Benevento“. Così La Nazione in edicola oggi, sul probabile risentimento all’adduttore che ha colpito Sofyan Amrabat nella partita di ieri, dopo 70 minuti. I primi esami non hanno dato risultati chiari, si attende in giornata un comunicato sulle condizioni del marocchino.