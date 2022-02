Amrabat o nulla: in campo per necessità, ultima chance per la riserva extralusso

Italiano ha le mani legate, ma ripone fiducia nella metamorfosi su cui il marocchino sta lavorando insieme a lui

Il miglior colpo del mercato di gennaio 2020. 20 milioni richiesti dal Verona valevano (eccome) il sacrificio economico per un rinforzo a cinque stelle, che poi, scrive La Nazione, si è sbiadito. Sofyan Amrabat stasera ha una ghiotta occasione di dare un senso alla sua esperienza in viola, dopo mesi di equivoci a livello tattico e tecnico. Colpa di giudizi affrettati o di una Fiorentina dai mille volti in questi due anni? Le prove di addio non si sono mai concretizzate, ora la squalifica di Torreira forza Italiano a servirsi del marocchino in un ruolo molto delicato. E la dirigenza viola osserva, speranzosa che magari una buona prestazione possa farne lievitare un po' il valore di mercato, crollato in questi 25 mesi in riva all'Arno.