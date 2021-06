Amrabat ha voglia di riscatto: e con Gattuso scatterà il feeling

Per Sofyan Amrabat obiettivo riscattare una stagione da dimenticare. E con Gattuso il feeling è già scattato da tempo

Rino Gattuso è il nuovo centro della Fiorentina, Amrabat... il vecchio. "Questione di feeling" è il titolo scelto dal Corriere Dello Sport per inquadrare il rapporto che dovrà instaurarsi fra i due. L'ex Verona ha una particolare predilezione per il nuovo allenatore della Fiorentina: il tecnico calabrese lo voleva al Napoli, ma Commisso ha sempre resistito. Per lui quella passata è stata una stagione tutt'altro che positiva, ma ora tutto può ripartire da capo, un nuovo inizio. Sofyan è uno dei punti fermi della restaurazione dell'architetto Gattuso. Insomma, non resta che attendere l'inizio ufficiale della stagione: Rino ha tanta voglia, Amrabat pure. Se queste sono le premesse...