Amrabat, che bella sorpresa: annulla Pellegrini e non fa rimpiangere Torreira

Con questo Amrabat l'assenza dell'uruguayano non è un problema insormontabile

Non doveva giocare, ma le condizioni di Torreira non sono ottimali e dunque c'è stato ancora bisogno di lui. E Amrabat, come succede sempre più spesso ultimamente, non ha deluso: palloni filtrati, dinamismo, Pellegrini annullato, pure vicino al gol. La Nazione nota il meticoloso lavoro del marocchino in fase di chiusura: forse se lo sentiva che sarebbe stata la sua notte. E la Fiorentina è di nuovo vicina al paradiso.