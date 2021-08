Amrabat: Atalanta e Napoli vogliono il centrocampista marocchino

Il futuro di Sofyan Amrabat è ancora incerto. Il giocatore lavora ancora a parte dopo essersi operato per pubalgia

Centrocampo viola che potrebbe fare a meno di Sofyan Amrabat, scrive la Repubblica. Il super acquisto di un anno e mezzo fa (pagato circa 20 milioni di euro) che dopo l’operazione per pubalgia adesso interessa anche ad alcune società di Serie A che negli ultimi giorni di mercato si stanno facendo sotto. Una è l'Atalanta, ma soprattutto il Napoli di Luciano Spalletti, che ha chiesto informazioni. Nel 4-3-3 di Italiano è difficile trovare collocazione, almeno sulla carta. Eppure per un investimento così importante sarebbe possibile trovare una soluzione per dargli fiducia. Conterà molto il parere del calciatore che, nel caso, potrebbe andarsene per trovare maggior continuità in una squadra che rispecchia maggiormente i suoi canoni di gioco.