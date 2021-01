Nella seconda parte dell’intervista concessa ai taccuini di Stadio, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato anche di alcuni compagni di squadra. Anzitutto i compagni di reparto: secondo l’ex Verona, ad esempio, gli arrivi di Borja Valero e Bonaventura hanno portato “esperienza e intelligenza”. Più articolato il giudizio su Castrovilli: “È un calciatore dalle prospettive incredibili, con qualità importanti. Se continuerà a migliorare, credo possa diventare un centrocampista completo, tra i migliori nel suo ruolo”.

Di Ribery Amrabat nota in particolare il suo essere un grande lavoratore e quindi un grande esempio per tutta la squadra, e aggiunge: “Franck è prodigo di consigli con tutti. Ho grandissimo rispetto per lui, per il modo con cui si mantiene in forma e per la fame di vittorie che continua ad avere”. E Callejon? “Lui è un uomo, un professionista e un calciatore di grandissimo spessore. Credo che col Napoli segnerà“. Infine una battuta su Vlahovic: “Dusan è un ragazzo molto giovane ma sta già dimostrando tanto. Se continueremo a sostenerlo farà sempre meglio”.