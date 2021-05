Amoroso: “Fiorentina, che fortuna senza il pubblico. Al Bologna manca Vlahovic”

L'ex giocatore parla anche delle residue chances di andare agli Europei di Castrovilli e Soriano

In vista della gara tra Fiorentina e Bologna, il doppio ex Christian Amoroso ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bologna. Secondo Amoroso, ai rossoblù, che hanno tanti ottimi giovani, manca un bomber come Vlahovic, mentre la Fiorentina è stata costruita scegliendo troppi veterani. "Forse è la classica partita in cui un punto può accontentare tutti, ma me l'aspetto combattuta". Amoroso prosegue sostenendo che per la Fiorentina sia stata quasi una fortuna non aver avuto la pressione psicologica del pubblico allo stadio. "Castrovilli? Così come per Soriano, non gli vedo una collocazione nell'Italia di Mancini. A loro piace svariare, mentre la Nazionale ha trovato dei punti fermi e ha dei mediani molto esperti e consolidati".