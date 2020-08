Amichevole con la Primavera con la terza maglia: Amrabat osservato speciale

Oggi alle 19 al Franchi, rigorosamente chiuso anche alla stampa, la Fiorentina giocherà una partita contro la formazione Primavera di Alberto Aquilani. Non si tratterà di una vera e propria amichevole visto che i tempi potrebbero non essere di 45 minuti e che mancheranno arbitri e guardalinee ufficiali, bensì di una partitella in famiglia nella quale sarà indossata per la prima volta la terza maglia di gare e che servirà anche per cominciare a provare gli schemi di Iachini. Su tutti l’osservato speciale sarà il neo acquisto Amrabat, arrivato in anticipo sugli accordi con il Verona. Lo scrive il Corriere Fiorentino.