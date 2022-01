Amenta, il mediano baffuto che Liedholm reinventò portiere

Il protagonista della Fiorentina di Carosi raccontato da La Nazione in edicola oggi

La Nazione si avventura nell'amarcord e riporta alla memoria Mauro Amenta, protagonista nella Fiorentina 1978-79 con 5 reti da mediano, un bottino incredibile per un rompigioco, specie se si tiene conto che il bomber della squadra di Carosi fu Sella con 10. Amenta, riconoscibilissimo per via del suo baffo, si guadagnò la chiamata della Roma di Liedholm, che in allenamento lo metteva anche in porta. E adesso, dopo aver concluso la carriera nel Perugia, Amenta fa il preparatore dei portieri nel San Mariano (Seconda categoria umbra). Segno che il Barone ci aveva visto giusto...