Guetta scrive: “Quel Natale in testa alla classifica”

“Quel Natale in testa alla classifica“: è il titolo dell’articolo amarcord di David Guetta pubblicato sul Corriere Fiorentino.

Che bellissimo Natale in testa alla classifica. Per i ventenni di allora il 1981 è un ricordo molto dolce e non solo per l’ormai lontana giovinezza. Il 20 dicembre la Fiorentina batte il Napoli con i soliti Graziani e Bertoni e capisce che sognare non solo si può, ma si deve. La Fiorentina sale, per merito di una famiglia, i Pontello, che vengono addirittura equiparati ai Medici per la prodigalità della loro campagna di rafforzamento. In quel pomeriggio ormai prossimo all’inverno i viola sono concreti come sempre: ancora senza Antognoni occhio solo al risultato, che alla fine è l’unica cosa che conta. Vittoria sofferta e fondamentale per la lotta scudetto. De Sisti è un giovane allenatore di 38 anni, il presidente ne ha addirittura cinque di meno e il Conte Flavio è nella testa il più giovane di tutti. La settimana dopo, preso dall’enfasi del tifo, darà del metalmeccanico a Gianni Agnelli…