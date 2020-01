Amarcord: 39 anni fa la chiamata a De Sisti da una cabina pubblica

Era il 25 gennaio del 1981 quando, per sostituire un Carosi ormai spremuto, Tito Corsi ebbe un’idea geniale e chiamò Giancarlo De Sisti da una cabina telefonica di Cantagallo (Bologna), tornando da Ancona. Nessuna esperienza per Picchio, ma una grande intelligenza e una voglia matta di Fiorentina che portarono ad una delle avventure più suggestive della storia viola, per i successivi tre anni. Lo ricorda il Corriere Fiorentino.