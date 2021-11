Alvarez: Fiorentina interessata, ma per ora nessuna trattativa col River Plate

A metà dicembre l'incontro tra l'agente di Alvarez e il River Plate

"Le big europee - si legge - che dall’altra parte dell’Oceano prendono nota, affilano i contatti, iniziano ad affacciarsi. Chi arriva per primo, spesso, ha la meglio. Ne sa qualcosa la Fiorentina, che in tempi non sospetti si è mossa con grande abilità per arrivare a Nicolas Gonzalez. Due anni in più di Alvarez ma stessa esplosività: entrambi continuano a far parte del gruppo di calciatori che con Lionel Messi ha vinto la Copa America riportandola in Argentina 28 anni dopo. Alvarez è prima o seconda punta, ha dalla sua l’arte del dominio del pallone, il senso del gol, la voglia di anticipare gli avversari e i tempi. Il suo contratto scadrà a fine dicembre 2022 secondo il calendario del campionato argentino. La clausola rescissoria si aggira sui 25 milioni di euro ma i media e il suo procuratore iniziano a spingere il calciatore in direzione Europa.