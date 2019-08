E alla fine Federico Chiesa non se ne andrà. Come scrive La Nazione difficilmente potrà mai esserci un club pronto a sparare un’offerta così pazza (100 milioni), ma anche di entità più bassa di questo tetto stellare. Il parametro del valore di Chiesa, in effetti, può variare di molto se si prende come punto di riferimento l’operazione di mercato più cara (fino ad oggi) dell’estate italiana. L’Inter ha investito su Lukaku 65 milioni sommati a un bonus di 10. Dunque, se per un giocatore come Lukaku, esperienza internazionale, categoria top player, uomo da Champions, si è chiuso un affare che senza bonus non arriva a 70 milioni, il massimo che la pedina Chiesa potrebbe portare nelle casse della Fiorentina rischia di non superare i 60 milioni, bonus compresi. Un parametro di mercato che aiuta la società viola a considerare ancora più impossibile l’eventualità di una cessione. TRA FIORENTINA E INTER PUO’ APRIRSI LO SCAMBIO BIRAGHI-BORJA VALERO

