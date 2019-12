Altro big match: il Franchi si rimette l’abito delle grandi occasioni

Dopo gli oltre 37 mila cinquecento della gara contro l’Inter, il Franchi – scrive La Nazione – si prepara a vestire ancora una volta l’abito delle grandi occasioni. Di certo, sarà maggiore il numero di tifosi della Roma che arriveranno a Firenze, con una disponibilità di tagliandi ormai limitata, ma la corsa al tagliando è già scattata anche per i viola. Si potrebbe anche andare oltre ai numeri di domenica scorsa. Sono praticamente esaurite le due curve, mentre c’è ancora un numero basso di tagliandi tra tribuna vip, tribuna d’onore, parterre di maratona e di tribuna centrale e parterre di maratona scoperto. Ancora una volta Firenze è pronta a far sentire il proprio affetto per la squadra, dopo che pure nell’ultimo turno quello viola è stato il terzo stadio italiano per numero di spettatori registrati, dietro a Juventus (39.120) e Milan (58.005).