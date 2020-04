Nuove polemoche su Ronaldo. Festa della nipote in un locale con amici e parenti, il Portogallo si indigna

L’epidemia da Coronavirus arriva anche a Madeira, nell’isola natia di Cristiano Ronaldo è infatti stato scoperto un focolare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questo non ha fermato il portoghese che nel frattempo ha affittato una nuova casa per la ricerca di maggio privacy e soprattutto continua ad allenarsi. Proprio gli allenamenti del portoghese hanno suscitato tantissime polemiche in quanto svolti sul campo del Nacional, il club in cui è cresciuto da bambino, che gli aveva aperto appositamente lo stadio. Adesso un altro caso ha suscitato scalpore in tutto il Portogallo, la festa di compleanno della nipote Alicia a cui Cristiano ha partecipato sabato insieme a una ventina di parenti e amici in un locale di sua proprietà, un affronto alle regole sul distanziamento sociale per far fronte all’epidemia.