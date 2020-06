All’Olimpico torna Milenkovic. In estate sarà uomo mercato: la richiesta della Fiorentina

La Gazzetta dello Sport si concentra su Nikola Milenkovic che domani contro la Lazio tornerà titolare dopo la panchina contro il Brescia. La stagione del serbo è stata fino a ora decisamente positiva. La partenza è stata addirittura eccezionale con tanto di tre reti segnate nelle prime dieci gare di campionato. Inutile ai fini del punteggio quella con il Napoli. Ma i gol contro Udinese (1-0) e Sassuolo (2-1) sono risultati decisivi per la vittoria finale della Fiorentina. Qualche passaggio a vuoto c’è poi stato. Ma il bilancio resta ampiamente sufficiente. Domani affronterà Immobile. All’Olimpico Iachini dovrebbe riproporre il 3-5-2 sistemando l’ex Partizan Belgrado sul centrodestra con Pezzella central e Igor sul centrosinistra.

Uomo mercato

In estate sarà un uomo mercato. Il contratto con la Fiorentina scadrà infatti nel 2022, e come tutti i suoi compagni con quel tipo di scadenza (da Chiesa a Pezzella passando per Benassi), è quasi impossibile pensare a una permanenza senza prolungamento. L’interesse delle big italiane come molte squadre della Premier è alto, ma i viola non hanno perso le speranze di trattenerlo. In caso di addio, difficile che la Fiorentina si accontenti di una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, ma a ora ogni valutazione è prematura. Una cosa è certa: appena finito il campionato andrà in scena l’incontro decisivo tra la Fiorentina e il suo entourage.