Come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si fermerà a Chicago fino ad oggi, quando sosterrà la rifinitura prima della partita contro il Chivas che apre l’International Champions Cup. La squadra viola si allena su un campo da baseball, il “diamante” degli UIC Flames – squadra universitaria ma struttura più che da professionisti – due volte al giorno (alle 9.30 e alle 16.30). Al mattino ci si concentra sulla parte atletica e sul possesso palla nello stretto, al pomeriggio invece lascia giocare i suoi con partitelle a campo ridotto. Come a Moena, prima del rientro in albergo c’è spazio per la crioterapia che i giocatori sostenevano nel fiume Avisio e che a Chicago è sostituito con dei bidoni con acqua ghiacciata.