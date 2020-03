Allenamenti, regole, rischi: sarà come un ritiro estivo

Beppe Iachini e i giocatori si ritroveranno oggi al centro sportivo, come da programma. Il campionato, invece, ripartirà (salvo nuovi scossoni) fra 26 giorni. Giorni che l’allenatore – scrive La Nazione – dovrà gestire nella forma e nei modi che saranno stabiliti dal decreto legge (per emergenza sanitaria) che di fatto spingerà nella giornata di oggi, la Federcalcio ad annullare le prossime due giornate della serie A, a resettare gli impegni della sosta, e a riaccendere i motori la domenica prima di Pasqua. Punto primo: con chi giocherà la Fiorentina nel week-end del 5 aprile? La risposta arriverà dal consiglio federale della Figc. Due, ovviamente, le soluzioni. O si ricomincia con Fiorentina-Brescia e tutta la stagione slitta in blocco, oppure si andranno a ricollocare i prossimi due match (Brescia appunto e poi la trasferta a casa della Lazio) in due turni oltre il termini attuale del campionato. Punto numero due: allenamenti e lavoro giornaliero. Il tutto sarà deciso in base alle regole dettate dal Governo alla Federcalcio. Molto probabile che si punti a limitare il più possibile anche il lavoro di gruppi ’folti’. Punto terzo: l’attività sul campo per arrivare a riprendere a giocare nel modo migliore. Sarà qui che Iachini dovrà essere bravo a programmare le giornate della squadra che di fatto si vede costretta a rinunciare ad impegni agonistici in un periodo in cui solitamente si rischia addirittura (anche non è il caso della Fiorentina attuale) di dover scendere in campo tre volte alla settimana. Iachini, più che sull’aspetto tattico, dovrà lavorare sulla condizione atletica. Una sorta di copia del ritiro estivo.