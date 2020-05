Allenamenti da martedì. Ribery continua a lavorare da casa

Visite mediche (con tamponi) secondo quanto prescritto dal protocollo (con spesa a carico del club) per giocatori e staff tecnico della Fiorentina. Dalla tarda mattinata di ieri, a Sesto Fiorentino, si sono presentati quasi tutti, da Beppe Iachini fino a capitan Pezzella, a Vlahovic (con look e cappello da sceriffo) e Ghezzal, secondo lo scaglionamento previsto dalla società.

Oggi e domani – scrive La Nazione – il centro sportivo sarà accessibile ancora per sedute di lavoro facoltative e individuali: il lavoro collettivo potrebbe ripartire da martedì. Fino a quel momento, resteranno chiusi gli spogliatoi, la palestra e tutti i locali interni del centro sportivo, e ciascun calciatore avrà a disposizione il proprio pallone, nominale, esattamente come stabilito dalla normativa in vigore.

Intanto, Franck Ribery continua a lavorare dal proprio domicilio. Nonostante il doppio tampone negativo, quello fatto in Germania e quello successivo, eseguito non appena arrivato a Firenze, non è ancora arrivato il via libera dall’Ufficio Igiene della Regione Toscana e fino a quel momento si atterrà alle prescrizioni ricevute. Magari nelle prossime ore, sulla scia di quanto accaduto in Lombardia con Ibrahimovic (il cui isolamento a Milanello è durato meno di tre giorni), potrebbe arrivare la deroga anche per lui, rientrato in città lo scorso 8 maggio.