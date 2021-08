Allenamenti al via domani senza 12 nazionali (ma con Torreira)

Italiano potrà lavorare con il suo nuovo centrocampista

La cattiva notizia per Vincenzo Italiano è che dovrà lavorare in questa sosta senza 12 elementi della prima squadra convocati dalle rispettive Nazionali. L'apporto della Primavera, scrive La Nazione, dovrà essere sostanzioso. Castrovilli e Biraghi con l'Italia, Maleh e Amrabat col Marocco, Milenkovic, Vlahovic, Terzic e Nastasic con la Serbia, Pulgar con il Cile, Gonzalez e Quarta con l'Argentina, Dragowski con la Polonia. Non Torreira, che l'Uruguay ha lasciato a casa. Questo gli permetterà di presentarsi al top alla ripresa del campionato con la maglia viola.