Allarme mediana, Italiano perde pezzi. All’inizio erano otto, domenica saranno 4

Italiano ha la coperta cortissima a centrocampo per questo sprint finale. Si spera nel ritorno a pieno regime di Bonaventura

All'inizio dell'anno erano otto, domenica saranno in quattro. Amrabat, Duncan, Maleh e Bonaventura saranno gli unici centrocampisti disponibili all'Arechi contro la Salernitana, in un oscillare tra abbondanza ed emergenza che ha colpito Italiano nelle ultime settimane. Come scrive l'edizione fiorentina di Repubblica, peseranno tantissimo le assenze di Torreira e Castrovilli, con l'uruguaiano che potrebbe tornare già nella gara contro la Roma mentre il n°10 ne avrà per almeno 8-10 mesi. I due erano diventati pedine insostituibili: l'uruguaiano aveva saltato solo una delle ultime otto gare, mentre Castro ha giocato consecutivamente le ultime undici di campionato da titolare.

Il mercato di gennaio - si legge - ha visto gli addii di Benassi e Pulgar, direzione Empoli e Galatasaray ma l'apporto praticamente nullo dei due non può alimentare rimpianti. Per il match di domenica allora spazio ad Amrabat in regia, con Maleh e Duncan mezz'ali e Bonaventura ancora leggermente in svantaggio e a meno che Italiano non voglia riproporre in quella posizione ancora una volta Ikoné in quella posizione dopo l'apparizione non felicissima dello Stadium. Il trio sembra designato, mentre l'impiego del quarto centrocampista disponibile - Bonaventura - sarà sarà valutato in relazione al rientro dall’infortunio e in ogni caso se partirà titolare sarà una scelta forzata.