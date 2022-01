Allarme Fiorentina, l’approccio è da brividi. Serve una scossa dal gruppo

La Fiorentina ha sbagliato completamente l'approccio nella gara di Torino. Da qui e dall'aspetto mentale dovrà ripartire Italiano

Sconfitta sì, così male mai. La Fiorentina scesa in campo al Grande Torino è la peggiore della stagione, per una prova non solo da dimenticare in fretta ma da analizzare in modo approfondito. Come sottolinea Repubblica oggi in edicola, il vero campanello d'allarme è stato l'approccio completamente fallimentare della squadra, schiacciata da un Toro alle prese con pochi allenamenti e con una formazione rimaneggiata. Vlahovic non gira, Bremer lo tallona continuamente, ma per il resto è una serata da dimenticare per tutti. Italiano ha provato a dare una scossa ai suoi, ma è stato tutto inutile: come desiderio per il nuovo anno aveva chiesto di ripetere quanto visto nelle prime 19 partite, con l'obiettivo Europa che pian piano diventa sempre più fattibile. Di colpo, invece, la Fiorentina ha dovuto tornare con i piedi per terra: Igor, Quarta, Callejon sono la rappresentazione della partita in negativo, ma in generale non si salva nessuno. Non è certo questo il modo migliore di iniziare il girone di ritorno, ma la speranza resta quella di un singolo incidente di percorso e niente più. Ora dovrà essere bravo il gruppo ad uscire al meglio da questa batosta e tornare più forte a livello mentale. Il campionato è ancora lungo e a Napoli sarà un giovedì di Coppa Italia infuocato.