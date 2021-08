Alla ricerca di un esterno. Orsolini nel mirino ma occhio alle sorprese

Fiorentina al lavoro sulla fascia di destra

Il nome di Riccardo Orsolini rimane uno dei più caldi per quel che riguarda il mercato della Fiorentina. Secondo quanto scrive La Nazione in edicola questa mattina, i Viola sono alla ricerca di un esterno destro con qualche gol nel piede sinistro. L'identikit sembra portare proprio all'attaccante del Bologna. Tuttavia, si legge, non sono da escludere nomi a sorpresa.