«Alla prossima la partita finisce»: insulti razzisti a Dalbert, l’Atalanta ora rischia

Su La Gazzetta dello Sport si parla degli insulti razzisti rivolti a Dalbert durante Atalanta-Fiorentina. Microfoni e telecamere non hanno percepito le offese, Orsato sì e infatti ha avvertito il responsabile dell’ordine pubblico di procedere con il primo avvertimento allo stadio. «Alla prossima la partita finisce», il labiale del direttore di gara dopo la diffusione del messaggio tramite gli altoparlanti, accolto dai fischi dei tifosi atalantini. Dopo tre minuti si è ripartiti e nessun insulto è più stato udito. Per ipotizzare eventuali sanzioni all’Atalanta occorrerà capire cosa ha scritto Orsato nel referto, da lì il giudice sportivo deciderà come procedere.