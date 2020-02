Alberghi e aree commerciali: ecco come l’area Mercafir può fruttare 30/40 milioni di euro

Nella valutazione di congruità eseguita dalla società immobiliare Praxi sul valore complessivo dell’area Mercafir, su Repubblica si parla anche dei ricavi che potrebbero fruttare dalla costruzione di hotel e altri spazi commerciali. Nelle carte urbanistiche del Comune sono previsti 4.200 metri quadrati di alberghi, 18.000 di commerciale e 8.000 di uffici ma c’è la possibilità di redistribuire il 20% delle metrature da una funzione all’altra secondo le regole urbanistiche fiorentine. Come riporta il quotidiano, costruire un hotel a cinque stelle può costare 1.500 € al metro quadrato ma venderlo frutta il doppio, idem per il commerciale. Chi investirà su questi 30.000 metri quadri dell’area Mercafir può sperare in ottimi ricavi, previsti tra i 30 e i 40 milioni di euro: un buon business per Commisso.