Al via il ritiro, problema esuberi per Pradè. Tanti viola di passaggio pronti all’addio

La Fiorentina ha convocato trentuno giocatori per l’inizio del ritiro pre-campionato, appuntamento oggi alle 18 per i test. Tuttavia, come riportato da Repubblica, ci sono molti calciatori rientrati dai prestiti in attesa di trovare una sistemazione altrove. Infatti una delle priorità dei dirigenti è lo sfoltimento della rosa per abbattere il monte ingaggi.

In attacco resta fuori dal progetto gigliato Kevin-Prince Boateng (contratto fino al 2021), l’ex Milan non è stato riscattato dal Besiktas e per lui si ipotizza un ritorno in Germania. A centrocampo invece la situazione si fa preoccupante. Sono tanti i tesserati in vendita non utili alla causa come Dabo, Cristoforo, Saponara ed Eysseric, quest’ultimo nemmeno convocato. In difesa invece bocciato il laterale mancino Terzic, pochi minuti e tanta panchina per l’acquisto di Corvino. Si prospetta un lavoro lungo ed estenuante per Pradè e Barone.

