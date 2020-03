Al rush finale con la rosa al completo. Ribery al 100%, e Kouamé…

Uno dei motivi che ha spinto la Fiorentina ad optare per il rinvio della gara con l’Udinese per la metà di maggio è stato quello di permettere alla squadra di Iachini di affrontare il tour de force di fine campionato quando buona parte dei giochi in classifica saranno fatti. Come scrive La Nazione, la società confida infatti che per gli ultimi cinque turni sia stata raggiunta la famigerata “quota quaranta” e spera soprattutto che la rosa sarà al completo. Visti i tanti impegni ravvicinati tra il 3 e il 21 maggio, sarà l’occasione per vedere Kouamé nell’elenco dei convocati e magari per mettere nelle gambe minuti dopo lo stop per l’operazione al crociato. Per Ribery invce il rush finale arriverà con quasi un mese di calcio giocato alle spalle: il suo rientro è fissato infatti per l’8 aprile.