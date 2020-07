Al Franchi va in scena l’ennesimo Ribery-show

E’ arrivato tutto insieme per la Fiorentina. La prima vittoria al Franchi dopo 189 giorni, la seconda di fila dopo quella di Lecce, un’altra straordinaria partita di Franck Ribery e soprattutto la salvezza matematica con quattro giornate d’anticipo. Questo troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Una vittoria senza troppe complicazioni, ai viola è bastato un minuto e mezzo per segnare per poi controllare la partita contro un pessimo Torino. Col calare dei ritmi sale in cattedra la classe dei giocatori e ieri sera al Franchi è andato in scena l’ennesimo Ribery-show. Entrambe le reti della Fiorentina nascono dalle sue imbucate, da lui la palla del gol di Kouame (o autorete di Lyanco), così come quella per il 2-0 di Cutrone. In generale, ogni sortita pericolosa dei viola passa esclusivamente dai suoi piedi. Prezioso anche il lavoro di Castrovilli, in totale controllo del centrocampo con un grande sforzo quantitativo. Grande partita anche di Lirola che sulla fascia sinistra si fa beffe di De Silvestri dando un grande impulso alla manovra. Per quanto riguarda il Torino, invece Cairo dovrebbe farsi un po’ di domande, la sua squadra ha perso otto volte di fila in trasferta come non era mai accaduto in un singolo campionato di Serie A e con lo 0-2 di Firenze ha eguagliato un altro triste record toccando le 19 sconfitte in campionato.